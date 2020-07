Güssing: Aus für AktivPark ist besiegelt

Zumindest ein wichtiger Punkt ist gesichert: Die Sporthalle kann von den Vereinen weiterhin genutzt werden. Vor allem für die Güssing Knights kein unwesentlicher Aspekt, schließlich wird in der Bundesliga auf Korbjagd gegangen. Am Samstag (18 Uhr) sind die Traiskirchen Lions zu Gast. "Wir können die Halle nutzen, das ist das wichtigste", betont der Sportliche Leiter Daniel Müllner. "Aber drei Spieler und der Trainer wohnen im AktivPark, für sie müssen wir Alternativen finden." Auch das Fitnesscenter sei nicht mehr zugänglich. "In der Halle dürfen wir keine Getränke ausschenken, deshalb werden wir beim ersten Match mit dem Buffet in die Hauptschule ausweichen", erläutert Müllner.