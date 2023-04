Land Burgenland baut immer mehr

Erst am Donnerstag dieser Woche erfolgte der offizielle Startschuss für den Ausbau des Haydn-Konservatoriums in Eisenstadt, das künftig Joseph-Haydn-Privathochschule heißen wird. 4,5 Millionen Euro werden investiert, verantwortlich dafür ist die Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB), die in den Zuständigkeitsbereich von Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) fällt.

Die Baustelle Haydn-Konservatorium deutet auch auf eine Verschiebung der Gewichte hin. Ging es bei Dorners Vorgängern im Ressort bei der jährlichen Vorstellung des Bauprogramms in erster Linie um Straßen- oder Tiefbauten, sind die Hochbauten nun im Vormarsch.

Neue Baugesellschaften

Von den 400 Millionen Euro (204 davon kommen via Autobahngesellschaft Asfinag vom Bund, Anm.), die heuer im Burgenland investiert werden, entfallen 57 Millionen Euro auf Vorhaben der LIB sowie 40 Millionen auf deren Tochter, die Projektentwicklung Burgenland (PEB), die für Kommunalbauten zuständig ist und wie die LIB zum Reich der Landesholding gehört.

Der Rest des Baukuchens verteilt sich auf Landesstraßen (12,6 Millionen Euro), Güterwege (19,7 Millionen) und fast 65 Millionen Euro fließen in Wasser- und Umweltwirtschaft – etwa den Hochwasserschutz.