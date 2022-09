KUZ Mattersburg erweitert Öffnungszeiten

Neben einer sechsstelligen Zahl an Büchern kann man auch einen Blick in 235 Zeitschriften werfen. Das Landesarchiv, das aus der Tätigkeit des Amtes der Landesregierung entstandenes Schriftgut beherbergt, wartet mit einer Fülle an Dokumenten auf. Urkunden, Akten, Karten und Pläne aus allen Ecken des Burgenlands gehören ebenso dazu wie Mikrofilme, Grafiken und Fotos.

Der Lesesaal im Kulturzentrum Mattersburg ist von Montag bis Mittwoch jeweils von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Am Donnerstag ist die Benützung von 8 Uhr bis 18 Uhr möglich, am Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Für den Besuch des Landesarchivs ist zumindest einen Werktag vorher eine Anmeldung per eMail oder telefonisch notwendig.