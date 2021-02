Kurhaus Marienkron: Burgenland und Orden Hand in Hand

Am Dienstag wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Land Burgenland und der Kurhaus Marienkron GmbH vertraglich besiegelt. Mit der Übernahme von 24,9 Prozent durch die Landesholding soll der Standort in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) langfristig abgesichert werden.

Notwendig geworden war dieser Schritt, weil das Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie massiven finanziellen Belastungen ausgesetzt war. Die SPÖ folgt damit dem Zukunftsplan Burgenland, also dem roten Regierungsprogramm, der besagt, dass der Ausbau von Beteiligungen des Landes an bestehenden Unternehmen forciert werden soll.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen in bestimmten Situationen zu unterstützen, aber auch nachhaltig an zukünftigen positiven Entwicklungen der Beteiligungen teilzuhaben“, sagt Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) und verweist auf die Sicherung von Arbeitsplätzen.