Völlig losgelöst: Der Gesundheit zuliebe im Burgenland

Es hat an einem sonnigen Tag keinen Sinn, sich in den Regen von gestern zu stellen – ein Leitspruch von Tobias Conrad, dem stellvertretenden kurärztlichen Leiter des Resorts Bad Tatzmannsdorf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seiner wöchentlichen Meditationsstunde wissen, dass Conrad keiner ist, der esoterische Weisheiten von sich gibt. Er spricht aus innerer Überzeugung – und persönlicher Erfahrung. Ein schwerer Bergunfall am Kitzsteinhorn brachte dem gebürtigen Tiroler jahrelange Schmerzen ein, es folgte eine Kur in Bad Tatzmannsdorf. Wenn Conrad heute den Gästen davon erzählt, so tut er das auch, um Vertrauen ins Leben, ins Gesund-werden-Können zu wecken. Das gelingt ihm perfekt. Die Meditationsstunde ist bestens besucht, kein Plätzchen im Raum ist frei.

„Augen schließen, tief atmen und durch den wunderbaren Körper reisen.“ So einfach ist das Rezept von Conrads Meditation. Aber dank des Vertrauens, das er mit den Gästen aufgebaut hat, gelingt den meisten eine tiefe Entspannung, die sie wie neu geboren den Meditationsraum verlassen lässt. Kein Wunder, dass Conrad, wie er später erzählt, auch Angsttherapien anbietet.