Marienkron: Millionen für gutes Bauchgefühl

13,5 Millionen Euro wurden in die architektonische, medizinische und heiltherapeutische sowie gastronomische Erneuerung investiert. Das Haus bietet in 67 neu gestalteten Zimmern Platz für bis zu 100 private Kurgäste. Mit 60 Mitarbeitern zähle die Einrichtung zu einem der größten Arbeitgeber im Seewinkel, sagt Landesrätin Daniela Winkler ( SPÖ) bei der Eröffnung. „Vor 55 Jahren wurde mit dem Kneipp-Kurhaus Marienkron ein Pionierprojekt im Gesundheitstourismus realisiert. Bis heute gilt es als Leit- und Vorzeigebetrieb und ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region“, so Winkler.

Nicht wegzudenken wäre der Kurbetrieb ohne die Klosterfrauen: 50 Jahre lang hatten die Ordensschwestern des Zisterzienserinnen-Klosters Kurgäste empfangen und daran hat sich auch – nach Umsetzung des neuen Konzepts – nichts geändert. 14 Schwestern leben heute in der Abtei Marienkron, sie sind – neben anderen Orden – Eigentümer der Liegenschaft. Mit ihren spirituellen Angeboten, etwa in Form von Seminaren wie Kurzexerzitien oder Qigong, sollen sie auch in Zukunft die Vielfalt des Hauses bereichern und seinen ganz besonderen Charakter unterstreichen.