Kurhäuser und Reha-Zentren feilen an Betriebsöffnung

Marienkron

Im Kurhaus Marienkron in Mönchhof herrscht im Frühjahr traditionell Hochbetrieb. Im „Zentrum für Darm & Gesundheit“ wird in der Fastenzeit versucht, sich unter Anleitung überflüssiger Kilos zu entledigen und zu einem neuen Lebensgefühl zu finden. Doch dieses Jahr ist das anders. Bis Ende Juni, so schätzt Geschäftsführer Gunther Farnleitner, werde man etwa 5.000 Zimmerbuchungen verlieren. Ende Mai wird der Betrieb in Marienkron jedenfalls noch nicht starten.

„Wann wir wieder öffnen, wird am 20. Mai mit den Eigentümern beschlossen. Sämtliche Reservierungen bis Ende Mai wurden bereits storniert. „Es herrscht einfach noch zu viel Ungewissheit“, erklärt Farnleitner.

Viele Punkte, die eine Wiedereröffnung betreffen, seien noch unklar. Von den neuen Regelungen hänge eben aber auch ab, welche baulichen Vorkehrungen getroffen werden müssen. „Wir können nicht einfach irgendwo eine Trennwand hinstellen, wenn wir nicht wissen, wie die Behandlungen ablaufen dürfen.“

Alle 51 Mitarbeiter, die mehr als geringfügig beschäftigt waren, sind in Kurzarbeit. Auch wenn man in Marienkron überzeugt ist, die fehlenden Nächtigungen heuer nicht mehr aufholen zu können: „Es liegt uns sehr am Herzen, so schnell wie möglich wieder aufzusperren.“