Kurbad-Chef Schneemann wird Landesrat

Einen Nachfolger für Illedits braucht auch die Bezirks-SPÖ Mattersburg. Neudörfls Bürgermeister Dieter Posch, vermutlich der einzige Linke in der Führung der burgenländischen SPÖ, übernimmt interimistisch und soll am 11. September von den Bezirksgremien gewählt werden. Er habe Posch „ganz bewusst als positiv-kritischen Geist in den Landtag geholt“, fand Doskozil lobende Worte für den Kritiker der rot-blauen Koalition, die für Doskozil kein Problem darstellte. Jetzt muss Posch die blauen Flecken der Roten im Bezirk verarzten.