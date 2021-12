Burgenlands Kulturpreise im Lockdown-Modus

Bis zuletzt wurde zugewartet ob es sich vielleicht ausgeht, dass die Verleihung der burgenländischen Kulturpreise 2021 noch über die Bühne gehen kann.

„Das hat sich letztlich als nicht machbar herausgestellt“, lautet die nüchterne Feststellung von Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann und Kulturreferent der SPÖ.

Preisträger gibt es freilich trotzdem – auch wenn die Pandemielage aktuell keinen Festakt zulässt. Gerade angesichts der anhaltenden Corona-Situation wolle man den heimischen Kunst- und Kulturschaffenden den Rücken stärken, betont der Landeschef. Gelingen soll das mit Maßnahmen wie den verlängerten Kulturgutscheinen oder der Vergabe von 30 neuen Arbeitsstipendien.

Und eben auch mit den Kulturpreisen, die nun einzeln übergeben werden – bei der Verleihung im kommenden Jahr sollen die heurigen Preisträger dann nochmals vor den Vorhang geholt werden.

Golserin überzeugt mit „Pusztagold“

Das Land hat heuer zwei mit je 3.500 Euro dotierte Preise in den Kategorien Literatur und Bildende Kunst vergeben. In beiden Disziplinen wurden junge Frauen ausgezeichnet. Clara Heinrich ist Studentin der Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst Wien und stammt aus Gols. Mit ihrem Beitrag „Pusztagold“ konnte sie die Jury überzeugen. Seit 2018 publiziert Heinrich Gedichte.

In der Kategorie Bildende Kunst erhält Laura Schoditsch aus Willersdorf bei Oberschützen den Förderpreis des Landes für ihre Fotoarbeit „Staging Myself“.

Einen Würdigungspreis vergab die Jury zudem an Christina Lag-Schröckenstein für ihre Einreichung „Ohnmacht“.