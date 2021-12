Er war einer, der über den Tellerrand hinausschaute und der trotz seines Erfolges auch für seine Mitmenschen immer ein freundliches Wort übrig hatte: Der bekannte Weinpionier Engelbert Gesellmann aus Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) ist am Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben.

Gesellmann hatte den Weinbaubetrieb von seinen Eltern übernommen und auf etwa 25 Hektar ausgebaut. Als nach dem Glykol-Skandal 1985 dunkle Wolken über der Weinwirtschaft hingen, war Engelbert Gesellmann einer jener, die den guten Ruf der burgenländischen Weine wieder herstellten. Von einem „österreichischen Weinwunder“ sprach der damalige Bundeskanzler Franz Vranitzky 1992.

Internationale Sorten

Einen Meilenstein in der Geschichte des burgenländischen Weinbaus setzte Gesellmann in den Achtzigerjahren mit der Auspflanzung internationaler Sorten und deren Ausbau in französischen Barriques. Er war Mitglied der „Renommierten Weingüter“. Im Jahr 2000 übergab er den Betrieb an seinen Sohn Albert.