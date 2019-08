Krankenhäuser auf dem Prüfstand

Kinderarzt für Frauenkirchen, Raiding sucht einen Praktiker

Bis 2023 verabschieden sich rund 70 der landesweit 143 Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag in die Pension.

Aktuell sei nur die Arztstelle in Raiding unbesetzt, sagte Thomas Bauer, Direktor der Burgenländischen Ärztekammer, am Mittwoch zum KURIER. Vier Stellen sind ausgeschrieben – Jennersdorf und Gattendorf, wo schon mehrere Anläufe unternommen wurden, sowie Neustift/ Güssing und Pamhagen.

„Bei Fachärzten geht‘s halbwegs“, lautet die Einschätzung des Experten. Der lange gesuchte Kinderarzt für Frauenkirchen dürfte gefunden sein; ebenso ein Augenarzt für Pinkafeld und auch für die Facharztstelle für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Neusiedl am See gebe es einen Bewerber. Einzig für die Gynäkologie in Jennersdorf finde sich niemand.

Um mehr Mediziner zu locken vergibt das Land Förderungen für Studenten (monatlich 300 Euro), Turnusärzte (500 Euro) und unterstützt Allgemeinmediziner bei der Gründung einer Ordination mit bis zu 60.000 Euro, Fachärzte mit bis zu 30.000 Euro. Gemeinden müssen ebenso hoch fördern. An alle Förderungen ist die Forderung geknüpft, mindestens fünf Jahre als Kassenvertragsarzt im Burgenland zu bleiben. Bisher sind vier Ordinations-Förderfälle abgeschlossen – ÖVP-Klubchef Christian Sagartz ist ob der Zahlen skeptisch.