Kommen und Gehen im Brustgesundheitszentrum Güssing

„Ich habe erst wenige Tage davor erfahren, dass Doktor Eisner weggeht“, erzählt eine Patientin von ihrer Verunsicherung nach mehreren Monaten in onkologischer Behandlung. „Ich wusste nicht, wie es weitergeht.“

Mittlerweile gebe es mit Eva Hubmann auch eine neue Konsiliarärztin für Onkologie, die zweimal pro Woche vor Ort sei. „Das Angebot wurde verdoppelt“, so der Spitäler-Sprecher, Eisner war nur einmal wöchentlich im Brustgesundheitszentrum.

Die Spitalsholding stellt Probleme in Abrede: „Keine einzige Therapie oder Operation musste verschoben werden.“ Nur eine Patientin habe sich beschwert, mit dieser „gab es ein gutes Gespräch“ (das ist nicht die Patientin, die mit dem KURIER gesprochen hat, Anm.).

Die Patientin aus dem Landessüden beklagt sich auch über mangelnde Sensibilität. Frauen müssten im Warteraum sitzen wie im „Schaufenster“ und würden von Vorbeigehenden „angegafft“. Was anklingt: Es fehle im BGZ insgesamt eine Atmosphäre der Geborgenheit.

Das BGZ Güssing arbeitet mit Tumorabteilungen großer Krankenhäuser zusammen, ab 2014 mit dem AKH Wien, jetzt mit der Klinik Wien-Donaustadt, künftig mit Graz II und der geplanten Onkologiestation in Oberwart. Diese Spezialisten treffen die Therapieentscheidungen, Hubmann ist für Planung, Besprechung und Begleitung der Therapie verantwortlich. Sie war erste Oberärztin bei den Barmherzigen Brüdern in Graz, als Spitalsärztin ist Hubmann mittlerweile in Pension.

Was die Leitung des Brustgesundheitszentrums anbelangt, bahnt sich auch eine Änderung an: 2022 war Oberarzt Gerhard Hochwarter (Klinik Donaustadt) als Interimslösung präsentiert worden. Primar Erich Willhuber, seit Anfang Februar neuer Vorstand der Chirurgie in Güssing, soll übernehmen. Der Spitäler-Sprecher: „Wir sind überzeugt, dass Willhuber auch das Brustgesundheitszentrum gut aufstellen wird.“