Neue Eisenstädter: Kollar lobt Aufsicht des Landes

Im Untersuchungsausschuss zur „Neuen Eisenstädter“ ist am Mittwoch OSG-Obmann Alfred Kollar als Auskunftsperson befragt worden. Dabei erklärte er, dass die Aufsicht des Landes aus seiner Sicht kompetent durchgeführt worden sei.

Kollar betonte, dass die Prüfungen der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft in der Vergangenheit gewissenhaft erfolgt seien. Die Vertreter des Landes seien sachkundig gewesen, was sich auch in den Fragestellungen gezeigt habe. In den abschließenden Besprechungen mit Revisionsverband und Landesvertretern habe er erlebt, „dass die Aufsicht des Landes intensiv durchgeführt wurde“.