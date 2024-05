Startschuss mit 50 Patienten: Klinik Oberwart nimmt Betrieb auf

Ein Besuch der neuen Klinik am ersten Tag zeigt: Überall herrschte geschäftige Betriebsamkeit, die Vorfreude war im ganzen Haus zu spüren.

"Heute ist ein historischer Tag für alle Burgenländerinnen und Burgenländer. Der Ablauf von der Planung bis zur Eröffnung wird auch bei unserem nächsten Bauvorhaben, dem Neubau der Klinik Gols , Vorbild sein. Mit dem Start des Patientenbetriebs in der neuen Klinik in Oberwart endet eine intensive und professionell umgesetzte Planungs-, Bau- und Siedlungsphase", sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er betonte auch, dass der Neubau über das Landesbudget bereits abbezahlt sei.

Alle Beteiligten waren über die vergangenen Tage, Wochen und Monate gut abstimmt, daher legte die Klinik Oberwart auch beim Umzug eine Punktlandung hin: Am Montag liefen am Nachmittag noch die letzten Besprechungen zwischen Klinikleitung, dem Umzugs-Planungsteam des Direktionsbereichs Projektmanagement und Betriebsorganisation sowie der Landessicherheitszentrale und dem Roten Kreuz.

Um 8 Uhr war es dann soweit: Die Pflege im Altbau übergab im Laufe des Vormittags rund 50 stationär aufgenommene Patientinnen und Patienten, darunter vier Kinder, an das Personal des Roten Kreuzes. Geplant waren 50 bis 60 Übersiedlungsfahrten.

Neue medizinische Leistungen vor Ort

In speziell für den Übersiedlungstag zur Verfügung gestellten Transportfahrzeugen wurden die Patientinnen und Patienten - zwei davon sind intensivbetreut - von der Dornburggasse 80 in die neue Klinik mit der Hausnummer 90 überstellt. Dort übernahm wieder das Pflege-Team der Gesundheit Burgenland und brachte die Patientinnen und Patienten in die jeweiligen Stationen und Bereiche.