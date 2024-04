6 Tage der offenen Kliniktüren in neuem Krankenhaus

Wenn an die 20 Jahre an einem Projekt getüftelt, geplant und gebaut wird, dürfen die Feierlichkeiten zur Eröffnung schon einmal ein wenig längern dauern. Schließlich will die Bevölkerung mehr über „ihr“ neues Krankenhaus in der Region wissen.

Dementsprechend dicht verplant und getaktet sind die Tage nach den „Tagen der offenen Kliniktür“ an den nächsten beiden Wochenenden im April. Schließlich dürfte der Umzug eine ähnliche logistische Herausforderung wie der Bau an sich sein, der Zeitplan ist aber straffer.

Noch ein Argument: Alle Besucher erhalten ein Paar Würstel mit einem Getränk sowie typisch burgenländische Schmankerl in Küche und Cafeteria.

So geht es weiter

Ab 15. April werden im Altbau die Leistungen langsam zurückgefahren, die Intensivphase des Umzugs ist dann von 2. bis 9. Mai geplant. In dieser Zeit werden bei Notfällen bevorzugt umliegende Krankenhäuser angefahren oder geflogen. Die Notfall- und Akutversorgung bleibt laut Gesundheit Burgenland aber zu jedem Zeitpunkt aufrecht – insbesondere für Kinder und Jugendliche, bei Geburten, in der Onkologie und in der Dialyse. Am 7. Mai soll der Patientenbetrieb in der neuen Klinik aufgenommen werden, ab 13. Mai werden am neuen Standort alle Versorgungsleistungen schrittweise hochgefahren.

Den tatsächlichen Schlusspunkt setzt dann aber wohl erst die offiziellen Eröffnung inklusive Festakt am 7. Juni.