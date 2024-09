Klimawandel als Chance? Optimismus in der bunten Stadt des Friedens

In einer Welt, in der Krieg immer mehr zur traurigen Routine wird und sich geopolitische Rivalitäten verschärfen, ist das Österreichische Friedenszentrum (ACP) ein Leuchtturm für Frieden und Kooperation.

Einen Schwerpunkt legt das ACP auf das Konzept des "Environmental Peacebuilding", das seit 2022 fest in den Programmen verankert ist. Dieses Konzept verbindet Umwelt- und Klimaschutz mit Friedensarbeit. Der Klimawandel betrifft alle Länder gleichermaßen – auch solche, die in Konflikten verwickelt sind.

"Der Klimawandel kann in festgefahrenen Situationen ein idealer Ansatzpunkt sein, um Vertrauen zwischen Konfliktparteien aufzubauen und sich auf gemeinsame Ziele zu einigen", so Ehrmann im Vorwort.

Ein Höhepunkt im Jahr 2023 war das "Austrian Forum for Peace" , bei dem mehr als 400 Gäste aus über 30 Nationen zusammenkamen, um über die drängendsten Fragen der globalen Friedensarbeit zu diskutieren. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Diplomatie in Zeiten des Krieges gelingen kann – insbesondere vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine.

So kann der Mangel an Ressourcen wie Wasser dazu führen, dass Konfliktparteien, die ansonsten wenig Interesse an Zusammenarbeit hätten, gezwungen sind, miteinander zu verhandeln. Wie etwa in Ländern wie Libyen , wo durch Umweltzerstörung und Wassermangel soziale Spannungen zunehmen.

Das Forum war nicht nur ein Ort für hochkarätige Diskussionen, sondern auch für innovative Ideen. So wurde unter anderem das Konzept von "PeaceTech" vorgestellt – digitale Technologien, die in der Friedensarbeit eingesetzt werden, um Konflikte frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu entwickeln. Von sozialen Medien über geografische Informationssysteme bis hin zu Algorithmen, die Konflikte vorhersagen können, bietet "PeaceTech" eine Vielzahl an Möglichkeiten, Friedensarbeit effizienter zu gestalten.

Friedenspädagogik

Während das ACP weltweit für Frieden arbeitet, ist es auch lokal in der Friedenspädagogik aktiv. Jedes Jahr nehmen mehr als 1.000 Jugendliche an Programmen teil, die sie in Konflikt- und Friedenskompetenzen sowie in gewaltfreier Kommunikation schulen.