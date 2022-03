Kittsee: Gemeindeamt wird in historisches Ambiente verlagert

In historischen Gemäuern sollen ab dem Sommer die Amtsgeschäfte der Gemeinde Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) erledigt werden. Weil das bestehende Gemeindeamt am Hauptplatz in die Jahre gekommen ist, starten nun die Adaptierungsmaßnahmen im Schloss, erklärt Bürgermeister Johannes Hornek (ÖVP). Der für das Projekt erforderliche Gemeinderatsbeschluss wurde bereits 2020 gefasst.

„Unser Gemeindeamt stammt aus den 1960er-Jahren, das Gebäude muss komplett saniert werden“, begründet Hornek. Deswegen habe man überlegt, das Schloss künftig für die Amtsräume zu adaptieren. Jetzt wird mit den Arbeiten begonnen. Im Juli, so der Plan, solle dann der Umzug erfolgen, schildert der Bürgermeister.

Böden und Fenster werden – in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt – erneuert. In weiterer Folge sind auch eine Bibliothek, Multimedia- und Ausstellungsräumlichkeiten für Künstler aus der Region sowie Seminarräume geplant. Wenn alles fertig ist, wolle man sich auch noch auf die Suche nach einem Wirten für das Schloss-Restaurant machen, so Hornek.

Im alten Gemeindeamt wird derweil ebenfalls umgebaut, hier sollen Starterwohnungen und Räumlichkeiten für Arztpraxen entstehen.