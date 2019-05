Schloss und Synagoge könnten Eigentümer wechseln

Der Verein Initiative Denkmalschutz will den geplanten teilweisen Abriss des in Sichtbeton errichteten Gebäudes dennoch quasi in letzter Sekunde verhindern. Und zwar mit einer „eindringlichen Bitte an die verantwortlichen Politiker, aktiv zu werden, um ein rares und bedeutendes Dokument der sozialpolitischen Leistungen der jungen Geschichte des Landes Burgenland zu würdigen, indem es erhalten wird“.

Aus dem Büro von LH Doskozil heißt es auf KURIER-Anfrage, es werde keine Änderungen der geplanten Vorgehensweise beim KUZ geben.