Bratislava und Burgenland als grenzenlose Partner

Einst war die slowakische Hauptstadt Bratislava durch den Eisernen Vorhang von Österreich getrennt. Seit einigen Jahren wächst die 425.000 Einwohner zählende Kommune so stark, dass die an der Grenze gelegenen Ortschaften langsam zu Vororten werden. Etwa ein Viertel der in Kittsee, Wolfsberg, Berg und Hainburg lebenden Menschen sind Slowaken. Diese Wanderungsbewegung wird noch dadurch verstärkt, dass die Grundstückspreise in Niederösterreich und dem Burgenland billiger sind als in der Slowakei.

Kittsee, Pama, Deutsch Jahrndorf und Edelstal dabei

Die Auswirkungen und die Entwicklung dieses Ballungsraumes hat das Regionalmanagement Burgenland schon in den vergangenen Jahren im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der „NÖ.Regional“ und der Stadt Bratislava beleuchtet. Dieses 2020 ausgelaufene EU-Projekt wird nun fortgesetzt. Ziel von „baum_cityregion“ sei bis Anfang 2023 die Gründung eines gemeinsamen Vereins oder einer Gesellschaft in der grenzüberschreitenden Region. Zielgemeinden im Burgenland sind Kittsee, Pama, Deutsch Jahrndorf und Edelstal.