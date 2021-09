Kindersegen für Burgenlands Storchenpaare

Wenn im Burgenland die Ferienzeit zu Ende geht, fliegt der Storch in den Urlaub. Für das inoffizielle Wappentier des Landes ist wieder eine erfolgreiche Brutsaison zu Ende gegangen. Nachdem der Nachwuchs flügge geworden ist, ziehen nun auch die Brutpaare nach und nach in ihre Winterquartiere in Afrika um, und läuten damit gleichzeitig den herbstlichen Vogelzug ein.

Etwa 380 Weißstorchpaare haben heuer in Österreich gebrütet, 120 davon im Burgenland. Aktuellen Zahlen der Vogelschutzorganisation „BirdLife“ zufolge, sind bis Ende August hierzulande 260 Jungstörche flügge geworden. Und das, obwohl der unterkühlte Frühling die Brutzeit verzögert hat.

Saison in NÖ und Burgenland gut verlaufen

„Mit einem durchschnittlichen Bruterfolg von 2,17 Jungvögeln pro Horst ist diese Saison zumindest in Niederösterreich und im Burgenland gut verlaufen. Die meisten Störche dürften hier den nasskalten Mai gut überstanden haben und der warme Juni kam den Jungvögeln jedenfalls zugute“, weiß Eva Karner-Ranner, Expertin von „BirdLife“, zu berichten.