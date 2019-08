Kindergarten: Null Kosten für burgenländische Eltern ab Herbst

Im KURIER-Bürgergespräch in Neusiedl am See kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) bereits den Gratiskindergarten per Jahresende an; am Montag wurden die Pläne in Mattersburg präsentiert. An einem Ort also, wo der Besuch des Kindergartens, wie auch in vielen anderen Gemeinden, für die Eltern schon jetzt „kostenlos“ ist – allerdings auf Umwegen.