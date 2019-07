Kinderbetreuung über Gemeindegrenzen hinweg

„Wir sind unserem Ziel, die Rahmenbedingungen für umfassende Verbesserungen in der Kinderbetreuung zu schaffen, schon sehr nahe“, sagt SP-Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Wie angekündigt, werde noch heuer in allen Gemeinden der Gratiskindergarten kommen.

Das neue Gesetz soll auch darauf abzielen, die Öffnungszeiten in den Kindergärten zu optimieren und die Voraussetzungen für eine flächendeckende Ferienbetreuung zu schaffen. Man wolle sich am Bedarf der einzelnen Gemeinden orientieren, so Winkler.

Das Familienreferat des Landes fördert die Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 14 Jahren über die Sommermonate. Förderfähig sind Gemeinden, Vereine oder Institutionen, die gemeinnützig arbeiten. Mittlerweile wird in mehr als 100 Gemeinden Ferienbetreuung angeboten. Das Land unterstützt diese Initiativen mit bis zu 350 Euro Förderung pro Gruppe und Woche. Die Größe einer Gruppe reicht von fünf bis 25 Personen.

Die Angebote in den Gemeinden werden durchwegs gut angenommen. In Steinbrunn etwa startete die Gemeinde 2005 mit 15 Kindern, heuer sind schon 60 Kinder dabei. Auch in Oberwart sind rund 100 Kinder beim Kindersommer. Die Kinder zwischen sechs und 14 Jahren werden acht Wochen lang betreut. Start ist schon ab 7.30 Uhr.