Kellerstöckl bringt Auszeit und Ausbildung zusammen

Idyllisch am Rand des Weinbaugebiets liegt das pro mente Kellerstöckl am Csaterberg. „Auszeit“ heißt das Projekt, nur wenige Kilometer vom pro mente Wohnhaus in Kohfidisch (Bezirk Oberwart) entfernt. Der Verein, der sich seit dem Jahr 2000 für psychisch erkrankte und psychosozial benachteiligte Menschen engagiert, hat hier und am Eisenberg Urlaubsdestinationen geschaffen. Sie ermöglichen Urlaube für Menschen mit psychischen Problemen und schaffen Jobs und Lehrstellen durch das Projekt.