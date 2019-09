Keine UVP am Neusiedler See: Ministerium gegenüber Ungarn machtlos

Das wurde so auch dem Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus mitgeteilt, wie Sprecher Michael Strasser bestätigt: „Deshalb wurde das Projekt Österreich gegenüber auch nicht gemeldet. Die Genehmigungsbescheide sind rechtskräftig, eine Teilnahme an einem grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsverfahren ( UVP) ist für Österreich nicht möglich.“ Wenig erfreulich für die Umweltschützer, die genau das fordern und die am 25. September zu einer Schifffahrt auf den Neusiedler See einladen, um sich das Uferareal vom Wasser aus anzusehen.