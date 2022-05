Caritas schließt Senioren-Tageszentrum in Neusiedl am See

Im vergangenen März hat der KURIER über die drohende Schließung des Senioren-Tageszentrums in Neusiedl am See berichtet. Am Dienstag war es dann tatsächlich so weit: Mit Monatsende wurde das Zusatzangebot im Haus St. Nikolaus eingestellt. Der Regelbetrieb im Wohn- und Pflegeheim der Caritas ist davon nicht betroffen.

Die städtische ÖVP hat rasch eine Verantwortliche ausgemacht: Bürgermeisterin Elisabeth Böhm und ihre SPÖ hätten alle Fristen verstreichen lassen. Dabei hätte die Stadtgemeinde das Seniorenzentrum mit einem Zuschuss von 20.000 Euro retten können, verlautbart Vizebürgermeister Thomas Halbritter in einer Aussendung.