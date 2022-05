Sorge um zukünftige Versorgung mit Trinkwasser

Die SPÖ hat am Montag das Bedrohungsszenario Wasserknappheit zum Thema gemacht. Vor allem in den Sommermonaten könnten die Wasserressourcen in Ostösterreich in Zukunft gefährlich knapp werden, warnte SP-Konsumentenschutzsprecher Christian Drobits und forderte rechtliche Maßnahmen zur Sicherung des Trinkwassers für die Bevölkerung.

Drobits sieht etwa einen Nutzungskonflikt mit der Landwirtschaft – die Versorgung der Bevölkerung müsse Vorrang vor der Bewässerung der Felder haben.