Kein Umarmen, kein Kuss: Wann Regeln für Schüler sinnvoll sind

Keine Bauchfreien Shirts, Hot Pants oder Küsse? An Schulen gibt es immer wieder Anordnungen von Direktoren, die das Verhalten oder die Kleidung der Schüler regeln sollen.

Nachdem nun auch die Neue Mittelschule des Theresianum Eisenstadts Umarmungen in den Pausen nicht gerne sieht, hat der KURIER bei Schulen nachgefragt, die durch ähnliche Verhaltensregeln Blicke auf sich gezogen haben. So etwa die oberösterreichische Schule in Gunskirchen, die mit einem Elternbrief 2008 für Aufsehen sorgte: Lange Küsse auf dem Schulgelände waren vom damaligen Direktor Biermair nicht erwünscht. Trotzdem sprechen Direktoren nicht gerne von einem „Verbot“. Wie auch Biermairs Nachfolger und jetziger Schulleiter Sven Daubenmerkl: Es sei nie ein Verbot gewesen.