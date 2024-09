Kein Kredit für Autokauf einer Seniorin

"Mein Alter sieht man mir nicht an, oder?" Die rhetorische Frage der 81-jährigen Eisenstädterin ist weniger kokett als Ausdruck realistischer Selbstwahrnehmung.

Tatsächlich würde man die Dame, die am Montag in die Eisenstädter KURIER-Redaktion gekommen ist, für deutlich jünger halten. Auch deshalb, weil sie nicht einfach gut sein lassen will, was sie für eine "Altersdiskriminierung" hält.