John Petschinger schafft vielschichtige Kunst mit „Wow-Effekt“

John Petschingers aufwendige Kunst ist mittlerweile schon bei Sammlern begehrt und wird international bewundert. Derzeit hat der Bad Tatzmannsdorfer eine Ausstellung in Zürich, auch in Galerien in Genua und Düsseldorf wurden seine Bilder schon präsentiert. Im Herbst wird es eine Werkschau in Wien am Graben geben.

Bleibt die Frage, was John mit seiner Kunst noch erreichen will? Darauf hat er eine bescheidene Antwort: „Mein großes Ziel ist, weiterhin die Freiheit zu haben, das zu machen, was ich gern tue. Alles andere wird sich zeigen.“