Jedes vierte Geschenk ist im Burgenland heuer regional

Die Burgenländer kaufen heuer weniger Geschenke und wollen dafür weniger ausgeben. Aber sie achten offenbar stärker darauf, den heimischen Handel zu unterstützen. Das hat die Wirtschaftskammer Burgenland erhoben. „Für etwa die Hälfte hat Corona einen Einfluss auf das Einkaufsverhalten in der Weihnachtszeit“, sagt Andrea Gottweis, Obfrau der Sparte Handel.

So ist der Anteil jener, die Geschenke kaufen wollen, von 89 auf 83 Prozent zurückgegangen. Der Wert ist von durchschnittlich 350 auf 330 Euro gesunken. Dabei macht jeder Burgenländer statistisch gesehen sieben Geschenke. Rechnerisch betragen die durchschnittlichen Ausgaben pro Geschenk somit knapp 50 Euro. 26 Prozent wollen aber heuer bewusst bei Geschäften in ihrer Umgebung einkaufen und 14 Prozent planen, ihre Einkäufe in Online-Shops von österreichischen Anbietern zu tätigen. Gottweis jubelt: „Uns vom burgenländischen Handel freut der Trend zum regionalen Einkauf.“