Schenken mit Sinn: Weihnachtsgeschenke, die mehrfach Freude bereiten

Für viele Menschen ist Weihnachten die Zeit, um ihren Lieben mit einem Geschenk „Danke“ zu sagen. Doch oft stellt sich die Frage, womit jemandem eine Freude bereitet werden kann – jemandem, der wunschlos glücklich ist, alles hat oder es sich einfach selbst kaufen kann.

Wie wäre es also mit einer Ziege als Geschenk? Oder einem vollen Einkaufswagen? Oder vielleicht doch ein Schlafplatz für Mutter und Kind?

Klingt unmöglich? Ganz im Gegenteil!

Schenken und Gutes tun

Im Caritas-Webshop www.schenkenmitsinn.at finden Sie originelle Geschenkideen. Einfach stöbern, gewünschtes Geschenk aussuchen, bestellen und dabei auch noch Gutes tun. Denn bei Schenken mit Sinn schenkt man mehrfach Freude: Jenen, die beschenkt werden und Menschen, die durch das Geschenk in Form einer Spende konkrete Hilfe erhalten.

Zur Weitergabe erhalten Sie ein Billet mit Infos zum Projekt, das dann unter dem Christbaum seinen Platz finden kann. Somit erfahren die Beschenkten, wie und wo die Spende Menschen in Not hilft.

Ein Billet ist nicht genug? Passend zu den einzelnen Spendenprojekten gibt es auch originelle fair produzierte T-Shirts, Taschen, Socken und weitere außergewöhnliche Geschenkideen.

Viele Produkte im “Schenken mit Sinn“-Webshop werden in Caritas-Einrichtungen mit Herz und Liebe hergestellt, zum Beispiel die Holztier-Sets aus der Caritas-Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in Tulln.