In den Osterferien lockt der Freizeitspaß

Zugegeben, der Start in die Osterferien ist wetterbedingt zwar nicht optimal: Heute, Samstag, überwiegen die Wolken und auch mit Regenschauern muss gerechnet werden. Doch schon am Sonntag ist eine Wetterbesserung in Sicht. Zum Start in die Karwoche gibt es landesweit freundliches und trockenes Wetter, im Laufe der Woche werden Temperaturen von 21 Grad Celsius erwartet. So facettenreich wie das Wetter ist auch das Freizeitprogramm, das rund um Ostern quer durchs Land geboten wird.

Mit einem Spielecafé eröffnet Esterházy heute, Samstag, (14 bis 17 Uhr) im Café Maskaron im Schloss in Eisenstadt die neue Saison für Familien. Von Dienstag bis Donnerstag gilt es ab 14.30 Uhr im Schloss ganz besondere Ostereier zu finden und am Freitag haben junge Besucher Gelegenheit, bei einem Workshop (15 Uhr) Eier mit Blattgold zu verzieren. Details und Tickets finden Sie unter www.esterhazy.at oder unter 02682/63004-7600