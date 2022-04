Osterferien: Burgenlands Hotels sind ausgebucht

Die Prognosen für das Wetter in den Osterferien sind durchaus sonnige: Nach einer kurzen Abkühlungsphase am Wochenende wird es laut Meteorologen ab Montag mit Sonne und Wärme aufwärtsgehen. Am Dienstag sind bereits 23 Grad möglich. Erfreulich ist – vermutlich auch in diesem Zusammenhang – die Buchungslage in den Übernachtungsbetrieben im Burgenland, wie ein Rundruf am Donnerstag ergab.

Im Vier-Sterne-Hotel von Martina Wende in Neusiedl am See etwa treffen laufend neue Zimmeranfragen ein, schildert die Unternehmerin. Zwei Drittel ihrer Zimmer sind bereits reserviert. „Es ist ein positiver Aufwärtstrend erkennbar, und auch das Wetter spielt uns in die Hände“, sagt Wende. Outdoor-Freizeitmöglichkeiten rund um den Neusiedler See stünden hoch im Kurs.