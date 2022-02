„Impf di“ – Aufruf zum Feiern vom Schlager-Newcomer Felix Muhr

Felix hat noch zwei Schuljahre in einer Bundeslehranstalt für Landwirtschaft in Raumberg-Gumpenstein vor sich. Seine Eltern betreiben einen Pferdehof, bei dem er fleißig mit anpackt. Nach dem Schulabschluss will er aber definitiv als Musiker Karriere machen. Einen soliden Grundstein dafür hat er jedenfalls schon gelegt. Das Video zu „Impf Di“ wurde innerhalb einer Woche schon 13.000 Mal auf Youtube angesehen.

Spätestens im kommenden Sommer wird man Felix Muhr auch endlich wieder live erleben können. Auftritte bei mehreren Festen sind ebenso in Planung wie in der legendären Disco „Excalibur“ in Hartberg – wo übrigens für das Video zu „Impf Di“ probeweise schon die Korken knallen durften.