Immobilien im Burgenland: Experten erwarten Erholung

Einfamilienhäuser : Die Preiserwartung fällt im Burgenland mit minus 11,7 Prozent weiter ab und sinkt damit gegenüber der 2023er-Vorschau, weil das Angebot um 7,8 Prozent wachsen soll, während die Nachfrage um 1,9 Prozent sinkt.

: Die Preiserwartung fällt im Burgenland mit minus 11,7 Prozent weiter ab und sinkt damit gegenüber der 2023er-Vorschau, weil das Angebot um 7,8 Prozent wachsen soll, während die Nachfrage um 1,9 Prozent sinkt. Eigentumswohnungen: In sehr guten Lagen soll die Preiskurve um 5,4 Prozent fallen, also weniger stark als zuletzt. Für Lagen am Stadtrand wird ein Preisrückgang um 8,1 Prozent erwartet, ebenso in Landgemeinden mit 7,9 Prozent.

In sehr guten Lagen soll die Preiskurve um 5,4 Prozent fallen, also weniger stark als zuletzt. Für Lagen am Stadtrand wird ein Preisrückgang um 8,1 Prozent erwartet, ebenso in Landgemeinden mit 7,9 Prozent. Baugrundstücke: Die Preisprognose für 2024 sackt auf minus 9,1 Prozent ab, weil die Nachfrage um 3,7 Prozent nachlässt und das Angebot steigen soll.

Die Erwartungen der Experten im Burgenland

"Im Vergleich zu 2022 ist die Nachfrage in der Region Neusiedl am See zurückgegangen, dieser Ort war bisher immer der Hotspot. Stabil geblieben ist sie in der Region Mattersburg, da hier die Preise erschwinglicher sind als in Neusiedl", sagt die burgenländische Remax-Expertin Daniela Weiss. "Luxusimmobilien rund um den See lassen sich aktuell etwas schwerer verkaufen.“