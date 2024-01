Gut für Käufer: Preise für Immobilien sinken 2024 weiter

Die hohe Inflation, die strengen Kreditvergaberichtlinien und die Zinsentwicklung werden auch 2024 den Immobilienmarkt in Österreich beeinflussen. Das zeigt der aktuelle RE/MAX Real Estate Future Index, für den das Unternehmen rund 600 Immobilienexperten befragt hat.

Das sind die Trends 2024

Folgende Trends werden für dieses Jahr vorhergesagt:

Das Immobilienangebot steigt weiter. Die Nachfrage sinkt zwar noch, aber nur mehr halb so schnell wie zuvor.

Der Preistrend bei Wohnimmobilien freut die Käufer, er bleibt weiterhin auf minus.

Wirkliche Nachfragesteigerungen sind nur bei Mietwohnungen zu erwarten, je zentraler, desto mehr. Seit der Einführung des Bestellerprinzips mit 1. Juli 2023 ist das Immobilienangebot im Bereich der Mietwohnungen signifikant zurückgegangen und die Nachfrage und die Preise sind gestiegen.

Der eigene Garten verliert an Bedeutung. Der Wohntrend geht wieder zurück vom Land zur Stadt.

Bei Kaufobjekten soll die Nachfrage nachlassen, sowohl bei Einfamilienhäusern, Einzellagen, Wochenendhäuser als auch bei Eigentumswohnungen in allen Lagen, Baugrundstücken, Land- und Forstwirtschaften sowie allen gewerblichen Objekttypen. Abstufungen ergeben sich aus der Lage, je besser die Lage, desto stabiler die Nachfrage und geringer der Rückgang.

Wie schon für 2023 sehen die Kärntner und Wiener die Immobilienzukunft im Ländervergleich am rosigsten, die Vorarlberger und Burgenländer am schwärzesten. Was sich auch bei der Entwicklung der Immobilienpreise widerspiegelt. Bei der Preiserwartung reicht demnach die Bandbreite vom -3,1 % in Kärnten und -4,4 % in Wien bis zu -11,5 % in Vorarlberg und -12,5 % im Burgenland.