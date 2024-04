Imker in Sorge wegen bienenfressender Hornisse

Seit vergangene Woche eine Hornisse durch ein geöffnetes Fenster einer Salzburger Klinik in geflogen ist, befinden sich heimische Imkerinnen und Imker in Alarmstimmung.

Denn es handelte sich um eine Asiatische Hornisse . Die Königin wurde lebend gefangen, es war die erste bestätigte Sichtung der "Vespa velutina" in Österreich.

Einige Beispiele für jene "Aliens", die sich in den vergangenen Jahren im Burgenland angesiedelt haben: Der Götterbaum, die Bisamratte und die Fischart Blaubandbärbling. In Summe sind 13 Tier- und fünf Pflanzenarten bekannt, die eigentlich nicht ins Burgenland gehören.

Auf dem Speiseplan der ursprünglich in Zentral- und Ostasien heimischen Art stehen auch Honigbienen. Bei der Vollversammlung des Landesverbandes der burgenländischen Bienenzuchtvereine, die am vergangenen Samstag in Rauchwart (Bezirk Güssing) stattgefunden hat, war die unwillkommene Immigrantin das Gesprächsthema Nummer eins.