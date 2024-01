Im zweiten Anlauf macht Faymann Rennen als Leiter der Justizanstalt

Den Humor, den der neue Chef seinen 75 Mitarbeitern in der Justizanstalt (JA) Eisenstadt attestiert, beweist Klaus Faymann selbst: Er habe, so sagt Faymann am Donnerstag im Rahmen seiner offiziellen Amtseinführung durch Justizministerin Alma Zadić (Grüne), seine Rede schon 2019 geschrieben, „deshalb sind die Blätter vielleicht schon ein bisschen abgegriffen“.

Was der Oberst damit meinte? Schon vor fünf Jahren galt Faymann als logischer Kandidat für die Leitung der Justizanstalt – der aus dem Innenministerium kommende Harald Lipphart-Kirchmeir erhielt aber für alle überraschend den Vorzug. Nun wechselt Lipphart-Kirchmeir an die Spitze der Justizanstalt (JA) Wien-Simmering und Faymann steigt in Eisenstadt nach 15 Jahren als Stellvertreter zur Nummer eins auf. Faymanns Stellvertreterin ist Oberstleutnant Klaudia Osztovics, bisher in der JA Simmering.