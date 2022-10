Illegaler Tiertransport im Burgenland aufgeflogen

Bei Schwerpunktkontrollen auf der Ostautobahn (A4) bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am vergangenen Wochenende ein illegaler Tiertransport aufgeflogen. In einem bulgarischen Kleintransporter, in dem sich vier Personen befanden, entdeckten Polizisten insgesamt 52 Tauben, acht Singvögel und einen Hundewelpen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Der Fahrer wurde nach dem Tiertransportgesetz und dem Tierseuchengesetz angezeigt.