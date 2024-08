Hund bei Hitze im Auto: Polizei rettet Vierbeiner im letzten Moment

Im Designer Outlet Center Parndorf kam es am Donnerstag zu einem dramatischen Rettungseinsatz . Ein Hund , der in einem Kastenwagen mit französischem Kennzeichen über 3,5 Stunden lang in der prallen Sonne eingesperrt war, wurde in letzter Minute von der Polizei befreit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr, als ein Mitarbeiter des Security-Dienstes auf den in Not geratenen Hund aufmerksam wurde und die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Polizeistreifen aus Parndorf und Neusiedl am See bot sich ein erschreckendes Bild: Der Hund, der sich kaum noch bewegte und stark hechelte, war in einem Fahrzeug eingeschlossen, während draußen 34 Grad Celsius herrschten.

Ein Beamter der Polizei Neusiedl am See handelte schnell. Durch das geschickte Herunterdrücken einer leicht geöffneten Scheibe gelang es ihm, die Türschnalle zu erreichen und das Fahrzeug zu öffnen. Der Hund wurde sofort aus dem heißen Auto geholt und mit Wasser versorgt. "Nach kurzer Zeit an der frischen Luft konnte eine deutliche Verbesserung seines Zustandes erreicht werden", berichtete die Polizei.