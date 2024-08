"Nichts ausgeschlossen": Norbert Hofer als FPÖ-Spitzenkandidat im Burgenland?

Hofer, der auf Platz eins der burgenländischen Landesliste kandidiert, will im Wahlkampf auf jeden Fall aktiv mitwirken – gemeinsam mit Petschnig. "Es gibt uns dann als Paar, so oder so," kündigte er an. Die Entscheidung über die genaue Aufstellung der FPÖ wird jedoch erst nach der Nationalratswahl am 29. September getroffen, wenn Bundesparteichef Herbert Kickl sein Team zusammengestellt hat.

Das Hauptziel der FPÖ bei der Burgenland-Wahl ist klar: Die absolute Mehrheit der SPÖ zu brechen. Hofer betonte, dass absolute Mehrheiten "für ein Land niemals gut sind" und kündigte an, die FPÖ wolle sich nach der Nationalratswahl auf hohem Niveau stabilisieren.