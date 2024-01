Hund bei Brand im Südburgenland gerettet - Hausbesitzer verletzt

Bei einem Zimmerbrand in Neumarkt an der Raab im Bezirk Jennersdorf am Dienstagabend hat der Hausbesitzer eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sein Hund konnte von der Feuerwehr gerettet werden - er ist wohlauf, berichtete die Feuerwehr Jennersdorf auf ihrer Facebook-Seite.

Die Ursache für den Brand in der Küche ist noch nicht bekannt, der Sachschaden dürfte enorm sein. Die Feuerwehren Neumarkt an der Raab und Jennersdorf wurden gegen 20.30 Uhr alarmiert und stellten im Zuge der Löscharbeiten fest, dass sich der Hund des Hausbesitzers noch im Gebäude befindet.

