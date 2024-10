Hügelgräber bis Höhensiedlung: Zeitreise in 7.000 Jahre Geschichte

Nun wird diese Kooperation mit "ArcheoROUTE" fortgesetzt und intensiviert. Geplant sind die Fortsetzung der Forschung am Hügelgräberfeld in Hannersdorf und Schandorf, die Vermessung der Höhensiedlung in Burg sowie die Errichtung eines Rundwanderwegs.

Ein besonderes Highlight wird der Multimedia-Ausstellungsraum in Schandorf sein. Besucher können hier in die Welt des "Königsgrabes" eintauchen und eine Zeitreise zurück in die 7.000-jährige Geschichte erleben. "Der Nachbau des Hügelgrabs ermöglicht eine völlig neue Art, die Vergangenheit greifbar zu machen", erläuterte Projektleiter Harald Popofsits.

Das Land hat einen Masterplan

Grundlage für dieses Projekt ist der 2021 vom Land vorgestellte "Masterplan Archäologie". Neben der "ArcheoROUTE" und dem Vorhaben "Wandern durch die Geschichte – Rundwanderweg Burg-Schandorf" gibt es sechs weitere sogenannte "Flagship-Projekte": 7.000 Jahre Menschheitsgeschichte in Weiden am See, "Palastvilla" und antikes Logistikzentrum in Bruckneudorf, antike Badekultur in Deutschkreutz, die Legionäre in Lutzmannsburg-Strebersdorf sowie die Kreisgrabenanlage und ein „Steinzeitdorf“ in Rechnitz.