Hotelier Puchas: „Wir haben etwas Großes vor“

Partner gefunden

Der strategische Partner wurde am Dienstag in Stegersbach gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Wirtschaftslandesrat Christian Illedits präsentiert. Hotelier Josef Puchas wird das Hotel und die Brennerei Lagler übernehmen. „Wir haben die Verträge unterzeichnet und wir haben in Kukmirn etwas Großes vor“, sagt Puchas, der bereits in Stegersbach und Loipersdorf Hotels führt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, Puchas will allerdings in den nächsten fünf Jahren zwischen sechs und zehn Millionen Euro in das Unternehmen in Kukmirn investieren.

Brennerei

„Zuerst wollen wir die Brennerei absichern und das Sortiment erweitern“, erklärt der Hotelier. Vier Mitarbeiter sind dort beschäftigt und es werden neben Edelbränden auch Gin und Whisky destilliert. Ziel ist eine Schaubrennerei zu installieren. In weiteren Schritten soll auch ein Obstgarten-Resort mit Bungalows, Chalets und Residenzen entstehen. „Es sind fünf bis zehn einzelne Einheiten geplant, jedes mit eigenem Garten und einige mit Whirlpool“, sagt Puchas. Auch ins Gesundheitsangebot wird investiert und Behandlungen nach modernsten Standards sollen geboten werden. Ein Erlebnisheuriger mit 120 Sitzplätzen ist ebenfalls Teil des Plans. Der Heuriger soll auch für Tagesgäste geöffnet sein, ebenso wie ein Genusszentrum mit Produkten aus der Region. „Hier soll es Platz für regionale Produzenten geben, um ihre Produkte aus dem gesamten Südburgenland anzubieten“, sagt der Unternehmer.