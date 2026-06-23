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Verkehrsunfall

Drama im Burgenland: Holzladung begräbt Lkw-Lenker

Ein Mann ist bei einem Unfall mit einem Holztransporter im Bezirk Oberwart ums Leben gekommen. Die Bergung gestaltete sich schwierig.
23.06.2026, 13:06

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Luftaufnahme eines Unfalls mit umgestürztem Holztransporter, Feuerwehrleuten und mehreren Einsatzfahrzeugen auf einer Waldstraße.

Ein Mann ist Dienstagfrüh bei einem Unfall mit einem Holztransporter im Bezirk Oberwart ums Leben gekommen. Der Lenker wurde aus dem Führerhaus geschleudert und unter Baumstämmen eingeklemmt. Die Einsatzkräfte konnten ihn nur noch tot bergen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart.

Der Fahrer war mit dem Lastwagen auf der L235 zwischen Unterschützen und Pinkafeld unterwegs, als sich aus bisher ungeklärter Ursache Teile der Holzladung lösten. Dadurch wurde die Fahrerkabine schwer beschädigt, der Mann aus dem Fahrzeug geschleudert.

Rettungskräfte bergen mit Gurten einen Baumstamm aus einem verunglückten blauen Lkw.

Schwierige Bergung nach Unfall zwischen Unterschützen und Pinkafeld.

Die Bergung des Unfallopfers gestaltete sich aufwendig. Zunächst musste die Ladung gesichert werden. Anschließend wurde der Mann mittels Hebekissen und hydraulischem Rettungsgerät aus seiner Lage befreit. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst, ein Notarzthubschrauber sowie die Polizei standen über mehrere Stunden im Einsatz. Die Feuerwehren Unterschützen, Oberschützen und Pinkafeld sicherten die Unfallstelle und gewährleisteten den Brandschutz.

Beschädigter blauer Scania-Lkw nach Unfall mit Holzstämmen, Rettungskräfte stehen daneben.

Fahrer aus Führerhaus geschleudert und unter Baumstämmen eingeklemmt.

 

Feuerwehreinsätze im Burgenland

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Während der polizeilichen Ermittlungen sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Landesstraße vollständig gesperrt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Insgesamt standen drei Feuerwehren mit sieben Fahrzeugen und 40 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz. Auch das Rote Kreuz und der Rettungshubschrauber C16 waren an der Unfallstelle.

Oberwart Burgenland
Agenturen, kurier.at, PEKO  | 

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