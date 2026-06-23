Drama im Burgenland: Holzladung begräbt Lkw-Lenker

Ein Mann ist Dienstagfrüh bei einem Unfall mit einem Holztransporter im Bezirk Oberwart ums Leben gekommen. Der Lenker wurde aus dem Führerhaus geschleudert und unter Baumstämmen eingeklemmt. Die Einsatzkräfte konnten ihn nur noch tot bergen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart.

Der Fahrer war mit dem Lastwagen auf der L235 zwischen Unterschützen und Pinkafeld unterwegs, als sich aus bisher ungeklärter Ursache Teile der Holzladung lösten. Dadurch wurde die Fahrerkabine schwer beschädigt, der Mann aus dem Fahrzeug geschleudert.