In den Gemeinden werden nun auch Schäden an Hochbauobjekten wie Kindergärten, Schulen oder Gemeindehäusern abgegolten. Für die vielen betroffenen Brücken vor allem in den Gemeinden Wiesfleck und Unterschützen wurde seitens des Landes in Zusammenarbeit mit der Wildbach- und Lawinenverbauung eine Lösung gefunden, die weder die Kommunen noch die betroffenen Anrainer finanziell belastet, hieß es weiters. "In Summe werden hierfür und für die restlichen Schäden an Straßen und Wegen zumindest zehn Mio. Euro notwendig sein, um die betroffenen Objekte wiederherzustellen", so Doskozil.