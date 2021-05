Hochrisikofälle: „Die Intensität der Gewalt nimmt zu“

Steigender Druck

Über die Gründe für die steigende Gewaltbereitschaft und die zunehmenden Fälle schwerer Übergriffe ließen sich nur Vermutungen anstellen, sagt Gölly. Doch die Einschränkung der sozialen Kontakte in der Corona-Krise und der steigende Druck, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, seien wohl ein Mitgrund für die Entwicklung. „Das Korrektiv, das man sonst hat – wie etwa der Austausch am Arbeitsplatz, in Kindergarten und Schule – ist lange Zeit weggefallen.“