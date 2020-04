Hinter Burgenlands Kultur-Kulissen

Der heurige Kultursommer ist vom pandemisch wütenden Virus schon vorab in einen künstlichen Winterschlaf versetzt worden. Dafür steht die vom Land verwaltete Kultur auf dem aktuellen „Spielplan“ des burgenländischen Landesrechnungshofs (BLRH).

Auf 166 Seiten widmen sich die Prüfer unter der Leitung von BLRH-Direktor Andreas Mihalits der „Kultur Burgenland“, die Teil der Landesholding ist, und zu der Seefestspiele Mörbisch, Schloss-Spiele Kobersdorf, Liszt-Festival oder die Kulturzentren gehören. Der Landesrechnungshof hat auf eigene Initiative die Jahre 2015 bis Ende 2019 beleuchtet – also im Wesentlichen die Jahre von Rot-Blau. Politisch zuständig war zunächst Landesrat Helmut Bieler, ab Dezember 2017 bis heute Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (beide SPÖ).

Ein Credo von Rot-Blau war die „Straffung der Verwaltung“, was sich in diesen Jahren in mehreren gesellschaftsrechtlichen Verschmelzungen niederschlug. Am Ende blieb von neun Rechtsträgern nur die KBB ( Kultur-Betriebe-Burgenland) übrig. „Diese Anpassungen folgten jedoch keiner klaren Strategie“, befindet der Rechnungshof.