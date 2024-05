Hilfsgüter und Sonnenkraft aus dem Burgenland für Syrien

Im April ist die "Karawane der Menschlichkeit" zu einer Reise in eines der gefährlichsten Länder der Welt aufgebrochen: Syrien . Vergangene Woche ist das elfköpfige Team des Güssingers Pascal Violo wohlbehalten ins Burgenland zurückgekehrt.

Mitgebracht haben sie unvergessliche Eindrücke aus der vom Krieg zerrütteten Region Rojava mit seiner hauptsächlich kurdischen Bevölkerung. Dort gelassen hat das Hilfsteam mehr als zehn Tonnen an Sach- und 31.000 Euro an Geldspenden, die in den Monaten vor der Reise gesammelt wurden.