Hilfe für pflegende Angehörige

Anstellungsmodell

Für Maria G. hat Brodnig das Anstellungsmodell des Landes beantragt. Denn ihr geht es wie etwa 400 bis 600 anderen Burgenländern, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, vielfach ohne jegliche professionelle Begleitung. Durch die Anstellung erhalten die Angehörigen Sozialversicherungsleistungen und bis zu 1.700 Euro netto im Monat, ein österreichweit einzigartiges Modell. „Die Berater haben mir sehr geholfen, ich hätte diese Schritte nicht allein durchgezogen“, sagt G.

Sie konnte zum Glück ihren Job behalten. Viele pflegende Angehörige haben aber keine Anstellung, und wenn die Pflege vorbei ist, ist es schwierig, einen Job zu finden. „Wir helfen den Frauen, ihre Situation von allen Seiten zu beurteilen. Es muss gut überlegt sein, ob man die Pflege von Angehörigen übernimmt“, sagt Magdalena Drexler, Bereichsleiterin der Berater für Ostösterreich.

Vor allem im Südburgenland und in der jetzigen Situation sei es für Frauen schwierig, den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu schaffen. In Einzelgesprächen gibt es Kompetenzanalysen und es werden Möglichkeiten zur beruflichen Neuorientierung nach der Pflege durchgegangen. „Für viele könnte die Pflege auch zum Beruf werden, die praktische Seite haben sie ja schon kennengelernt, eine Ausbildung in diese Richtung bietet sich an“, meint Drexler.